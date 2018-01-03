В декабре в Киеве на первичном рынке подорожало жилье эконом-класса

В декабре по сравнению с ноябрем цены на жилье эконом-класса на первичном рынке недвижимости Киева увеличились на 0,2%, или на 27 гривен до 17 390 гривен/кв. м.

Согласно сообщению, в комфорт-классе средняя цена снизилась на 0,4% до 21 тыс. 641 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 2,2% до 31 тыс. 665 гривен/кв. м, а в премиум-классе – выросла на 1,0% до 49 114 гривен/кв. м.

В декабре были начаты или возобновлены продажи в 6 жилкомплексах, прекращены – в 2 объектах.