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Украинцы рассказали, куда бы отправили на учебу своих детей

Украинцы рассказали, куда бы отправили на учебу своих детей

Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, по результатам которого назвала страны, куда бы отправили на учебу своих детей и внуков жители Украины.

Исследование показало, что 70% украинцев хотели бы отправить детей и внуков учиться за границу. 20% респондентов высказались против обучения за рубежом, еще 10% не определились. Исследование проводилось в сентябре 2017 года.

Согласно результатам опросов, украинцы из западного, центрального и южного регионов страны более положительно относятся к образованию своих детей и внуков за границей. Таких респондентов там около 70%. В то время как 59% жителей восточных регионов Украины против этого.

Также исследование показало, что чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования и чем лучше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто мечтает об иностранном образовании для детей и внуков.

Если говорить о странах, куда бы отправили учиться своих детей украинцы, то списке лидирует Германия – ее выбрало 34% респондентов. Среди популярных стран для получения образования украинцы также назвали Великобританию – 29%, США – 25%, Польшу – 24% и Канаду – 7%.

Францию выбрали 12% опрошенных, Чехию и Швецию – по 10%, Италию — 7%, Нидерланды и Испанию – по 5%, Россию – 4%.

Между тем Словакию, Венгрию, Литву, Португалию и Румынию называли только 1–2% респондентов.

По материалам hyser
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