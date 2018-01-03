Украинцы рассказали, куда бы отправили на учебу своих детей

Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, по результатам которого назвала страны, куда бы отправили на учебу своих детей и внуков жители Украины.
Исследование показало, что 70% украинцев хотели бы отправить детей и внуков учиться за границу. 20% респондентов высказались против обучения за рубежом, еще 10% не определились. Исследование проводилось в сентябре 2017 года.
Согласно результатам опросов, украинцы из западного, центрального и южного регионов страны более положительно относятся к образованию своих детей и внуков за границей. Таких респондентов там около 70%. В то время как 59% жителей восточных регионов Украины против этого.
Также исследование показало, что чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования и чем лучше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто мечтает об иностранном образовании для детей и внуков.
Если говорить о странах, куда бы отправили учиться своих детей украинцы, то списке лидирует Германия – ее выбрало 34% респондентов. Среди популярных стран для получения образования украинцы также назвали Великобританию – 29%, США – 25%, Польшу – 24% и Канаду – 7%.
Францию выбрали 12% опрошенных, Чехию и Швецию – по 10%, Италию — 7%, Нидерланды и Испанию – по 5%, Россию – 4%.
Между тем Словакию, Венгрию, Литву, Португалию и Румынию называли только 1–2% респондентов.
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