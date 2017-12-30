Налогоплательщиков на новогодние праздники будут обслуживать 2 дня

Центры обслуживания налогоплательщиков на новогодние праздники будут работать 30 декабря и 6 января.
“Для удобства плательщиков и создания комфортных условия при подаче налоговой отчетности 30 декабря 2017 года и 6 января 2018 года Центры обслуживания плательщиков будут работать по следующему графику: 30 декабря – рабочий день в соответствии с утвержденными графиками центров, 6 января – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час”, – указывается в сообщении ГФС.
При этом 1 и 8 января будут выходными днями в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова.
Подразделения таможенного контроля, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.
Таможенные посты таможен ГФС – по отдельному графику. Сервисы ГФС будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.
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