В Раде рассказали, что нужно сделать для освобождения Крыма

В Верховной Раде не исключают, что со временем будет разработан и утвержден отдельный закон о деоккупации Крыма.
Об этом сообщил народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Народный депутат подчеркнул, что оккупация Крыма отличается от оккупации Донбасса по способу и по характеру событий. Однако, по мнению Чубарова, вопрос деоккупации можно было бы урегулировать в одном законе, если бы изначально стояла такая задача.
«К сожалению, когда начали разрабатывать закон о реинтеграции Донбасса, депутатов не пригласили к работе над ним. И хотя оккупация Крыма и оккупация Донбасса отличаются по статусу, которым оккупант наделил эти территории, мы могли бы прописать особенности деоккупации Донбасса и Крыма в одном законе. Мы могли бы принять единый закон об обеспечении государственного суверенитета на оккупированных территориях», – сказал Чубаров.
Как отметил глава Меджлиса, несмотря на то, что благодаря поправкам народных депутатов, Крым «вписан» в законопроект о реинтеграции Донбасса, учтены далеко не все особенности оккупации и освобождения полуострова, а потому законодательная база нуждается в улучшении.
По словам Чубарова, до того момента, когда Крым будет реинтегрироваться в состав Украины, эти законы должны быть приняты.
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