Huawei планирует стать лидером мирового рынка смартфонов к 2021 году

Huawei планирует опередить нынешних лидеров Samsung и Apple, став крупнейшим производителем на мировом рынке смартфонов к 2021 году.
Также компания планирует вывести бренд Honor в пятерку лучших к 2020 году.
Об этом рассказал глава Huawei Кен Ху.
Он сообщил, что по итогам 2017 года общая выручка составила около 92 млрд долларов, что соответствует росту на 15% в годовом выражении.
Он также упомянул, что по итогам 2017 года Huawei удалось реализовать 153 млн смартфонов (Huawei + Honor).
Этот показатель соответствует доле рынка чуть более 10%.
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