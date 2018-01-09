Huawei планирует стать лидером мирового рынка смартфонов к 2021 году

Huawei планирует опередить нынешних лидеров Samsung и Apple, став крупнейшим производителем на мировом рынке смартфонов к 2021 году.

Также компания планирует вывести бренд Honor в пятерку лучших к 2020 году.

Об этом рассказал глава Huawei Кен Ху.

Он сообщил, что по итогам 2017 года общая выручка составила около 92 млрд долларов, что соответствует росту на 15% в годовом выражении.

Он также упомянул, что по итогам 2017 года Huawei удалось реализовать 153 млн смартфонов (Huawei + Honor).

Этот показатель соответствует доле рынка чуть более 10%.