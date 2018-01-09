Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 115 0

Huawei планирует стать лидером мирового рынка смартфонов к 2021 году

Huawei планирует стать лидером мирового рынка смартфонов к 2021 году

Huawei планирует опередить нынешних лидеров Samsung и Apple, став крупнейшим производителем на мировом рынке смартфонов к 2021 году.

Также компания планирует вывести бренд Honor в пятерку лучших к 2020 году.

Об этом рассказал глава Huawei Кен Ху.

Он сообщил, что по итогам 2017 года общая выручка составила около 92 млрд долларов, что соответствует росту на 15% в годовом выражении.

Он также упомянул, что по итогам 2017 года Huawei удалось реализовать 153 млн смартфонов (Huawei + Honor).

Этот показатель соответствует доле рынка чуть более 10%.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018