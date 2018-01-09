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Volkswagen запатентовал имена еще для двух новых электромобилей I.D. Cruiser и I.D. Freeler

Volkswagen запатентовал имена еще для двух новых электромобилей I.D. Cruiser и I.D. Freeler

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продолжает насыщать свою концептуальную линейку электромобилей I.D. новыми моделями.

Официально представлены всего три модели – хетчбек I.D., минивэн I.D. Buzz и кроссовер I.D. Crozz, из утечек известно о трех разработках I.D. Lounge, I.D. AEROe и I.D. Streetmate, а вот теперь появились сведения еще о паре новинок.

Информация поступила из Всемирной организации по интеллектуальной собственности WIPO, в которой Volkswagen зарегистрировал два новых названия I.D. Freeler и I.D. Cruiser.

Точных данных о том, что именно это будут за электромобили, по понятным причинам пока нет, но эксперты уже сделали предположение, что речь идет о седане и очередном кроссовере.

По материалам hightech.fm
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