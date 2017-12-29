Беларусь готовится вывести свою криптовалюту на биржу

Создатели первой белорусской криптовалюты – талера – в январе 2018 года планируют вывести ее на международные биржи.
“В январе мы выйдем на первые международные биржи”, – сообщил один из создателей талера Сергей Лавриненко на пресс-конференции в Минске.
Кроме того, по его словам, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета “О развитии цифровой экономики”. “Более того, мы с нашей командой сами принимаем участие в создании одной из серьезных бирж”, – отметил Лавриненко.
Еще один создатель талера Денис Лавникевич сообщил, что первые транзакции с талером были проведены в середине сентября текущего года. По его информации, общая капитализация уже намайненых талеров (это около 3 млн) на данный момент превысила $1 млн. За последние несколько недель курс талера колебался со считанных центов до доллара. “И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс”, – считает он.
В то же время создатели белоруской криптовалюты подчеркнули, что данный проект некоммерческий.
По словам Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы “дать стране современный финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций”, создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.
Первые проекты по программам лояльности с партнерами, по словам Лавриненко, планируется запустить в феврале. При этом он отметил, что этот прогноз оптимистичный ввиду отсутствия на данный момент соответствующей нормативной базы под декрет. “Но мы ожидаем, что регулятор какую-то свою позицию по законодательству уже к тому времени сформирует и в какой-то форме ее выразит, чтобы мы понимали, что остаемся в правовом поле”, – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко назвал условие покупки российского газаВчера, 11:00 - 2805 57
"Безвиз" и трудовая миграция: эксперт рассказал, как преодолеть отток рабочей силы в страны ЕС (видео)Вчера, 17:00 - 1266 13
РФ готова обсуждать судьбу долга Украины с другими странами, с самим Киевом переговоров нет – глава Минфина РФВчера, 12:00 - 1223 13
Порошенко уверен в завершении реконструкции дороги Одесса-Рени в 2018 г.Вчера, 10:30 - 474 5
Apple извиняется за замедление старых iPhoneВчера, 11:15 - 1178 5
С 1 января обновление до Windows 10 стает платнымВчера, 02:00 - 6133
Счета ПриватБанка арестовали, чтобы взыскать "миллиарды Суркиса"Вчера, 13:00 - 4182 1
Порошенко назвал условие покупки российского газаВчера, 11:00 - 2805 57
В Киеве малолетний аферист стал миллионером, но не надолгоВчера, 15:45 - 2680 3
В Украине появится бренд, обогнавший AdidasВчера, 16:45 - 1611
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 4529 11
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3909
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4675 31
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 3085 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7460 2
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Порошенко назвав умову купівлі російського газуОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші