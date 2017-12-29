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Благодаря ProZorro Госпотребслужба сэкономила более 13 миллионов

Благодаря ProZorro Госпотребслужба сэкономила более 13 миллионов

Госпотребслужба сэкономила более 13 млн грн бюджетных средств во время проведения открытых торгов по закупке средств защиты животных, которые проходили при помощи электронной системы публичных закупок ProZorro.

Об этом сказано в пресс-релизе ведомства.

“Через электронную площадку электронной системы публичных закупок ProZorro было объявлено и проведено 83 процедуры открытых торгов, общая сумма на противоэпизоотические мероприятия в 2017 году составляла 106 461 700,00 грн, на полученную сумму экономии были дополнительно закуплены средства защиты животных и переданы главным управлениям Госпотребслужбы”, – отмечается в пресс-релизе.

В 2017 году Госпотребслужба согласовала 38 форм международных ветеринарных сертификатов с компетентными органами ряда иностранных государств, которые открывают новые возможности торговли товарами животного происхождения между Украиной и ее торговыми партнерами: 18 форм международных ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животного происхождения в ряд стран и 20 форм на импорт подконтрольных товаров в Украину.

По материалам УКРИНФОРМ
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