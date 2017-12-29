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Взяткодатель-камикадзе: Луценко прокомментировал попытку директора аэропорта Николаева подкупить главу ОГА

Взяткодатель-камикадзе: Луценко прокомментировал попытку директора аэропорта Николаева подкупить главу ОГА

Директор международного аэропорта Николаева Михаил Галайко предлагал главе Николаевской ОГА Алексею Савченко взятку за продление трудового контракта.

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, назвав чиновника взяткодателем-камикадзе.

При этом отмечается, что взятку, которую Галайко предлагал губернатору, он получил в качестве “отката” от руководителя ООО Автомагистраль за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн.

“Злоумышленник очень ошибся. Губернатор Николаевщины – еще тот профессионал боев без правил”, – пошутил Луценко.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали директора международного аэропорта Николаева при попытке дать крупную взятку губернатору Алексею Савченко.

По материалам НВ
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