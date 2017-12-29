Оценка Uber упала почти на треть

Uber подтвердил продажу доли в бизнесе японскому холдингу SoftBank за 48 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что раньше компания оценивалась в 68 миллиардов, что почти на треть больше суммы сделки.

Сделку планируется завершить в начале 2018 года. Соглашение приведёт к изменениям в управлении и корпоративной культуре Uber.

Читайте также: SoftBank и другие инвесторы приобрели акции Uber

Напомним, консорциум инвесторов во главе с японской телекоммуникационной компанией SoftBank Group Corp. выкупил значительную долю акций сервиса по заказу автомобилей Uber Technologies Inc. – 17-18% согласно различным источникам.

Как пишет The Wall Street Journal, по итогам продажи акций Uber оценена в $48 млрд, то есть дисконт по сравнению с предыдущей оценкой стоимости ($68 млрд) составил около 30%.