Украина утвердила новый офшорный список: добавила Грузию, Литву, Венгрию

Украина на треть расширила свой офшорный список. Как сообщил партнер, руководитель группы трансфертного ценообразования KPMG в Украине Константин Карпушин, Кабмином одобрил новый Перечень «низконалоговых юрисдикций» — утвердил его постановлением №1045.

Документ имеет длинное бухгалтерское название: «Об утверждении перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, и признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украина от 16 сентября 2015 №977».

«Общее количество стран в Перечне увеличилось с 65 до 85. В частности, в список вернулись такие страны, как Гваделупа, Грузия, Марокко, Ливан, ОАЭ, Мальта, Сингапур. Кроме того, в Перечень включены Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Маврикий, Монако, Венгрия», — уточнил Карпушин.

Операции с контрагентами из Перечня признаются контролируемыми уже с 1 января 2018 года.

Вообще же наша ГФС проверяет операции с куда большим перечнем стран. Это переходной вариант: пока Украина не ввела в полном объеме информационный обмен между странами в рамках BEPS, в рамках трансфертного ценообразования проверяются операции не только с низконалоговыми юрисдикциями, но и со всеми контрагентами, которые не платят налог на прибыль у себя на родине.