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Квадрокоптеры научились летать стаями без GPS (видео)

Квадрокоптеры научились летать стаями без GPS (видео)

Все мы видели в интернете замечательные ролики, в которых группы квадрокоптеров слаженно перемещались и совершали синхронные трюки. Однако, в большинстве таких случаев навигация дронов опиралась на внешние данные об их положении — например, на GPS или систему захвата движения. Но в некоторых случаях эта информация недоступна, поэтому исследователи хотят научить дроны летать стаями и без нее.

Наибольших успехов достигли ученые из Университета Пенсильвании, о работе которых сообщает IEEE Spectrum. Им удалось научить рой из двенадцати 250-граммовых квадрокоптеров летать плотным строем, используя лишь одну маленькую камеру и простой инерциальный измерительный блок. Это самая большая стая дронов, способная к синхронному движению без опоры на GPS и другие подобные технологии.

Для оценки собственного положения дроны использовали камеры, определяя, в какую сторону движутся объекты в их поле зрения. Обычно этот подход приводит к нарастанию ошибок с течением времени, но исследователям удалось сократить их до незначительных величин — менее полуметра после 100 метров полета. Информацию о собственном положении коптер отправляет на наземную станцию, которая собирает данные от разных дронов и посылает обратно в рой набор целевых координат и время начала движения. Траекторию движения каждый беспилотник разрабатывает самостоятельно.

К сожалению, в отличие от животных, перемещающихся группами, например, перелетных птиц, дроны не осознают себя частью стаи и не ориентируются на движения соседей. Тем не менее, система работает хорошо, и коптеры не сталкиваются. Испытания проводились за пределами помещения, что показало эффективность системы при низкой освещенности и ветреной погоде.

Стартап Zipline использует небольшие дроны для доставки лекарств и донорской крови. В настоящее время работа компании сосредоточена в Африке, но если бы власти дали добро, аналогичный проект можно было бы развернуть и в США, причем всего за полгода.

По материалам hightech.fm
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