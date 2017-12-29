Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 613 0

Apple извиняется за замедление старых iPhone

Apple извиняется за замедление старых iPhone

Компания Apple Inc, опасаясь судебных процессов и возмущения потребителей из-за замедления работы старых iPhone, снижает цены на замену аккумуляторов и внесет изменения в программное обеспечение, которое показывает состояние батареи.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет Reuters.

В публикации Apple извинилась за свой подход к решению проблемы с батареей и заявила, что внесет ряд изменений, чтобы показать клиентам свою лояльность и вернуть доверие всех, кто мог усомниться в ее намерениях.

Читайте также: Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000

Компания заявила, что снизит цену замены батарей с 79 до 29 долларов на iPhone 6 или более поздних моделях, начиная со следующего месяца. Компания также обновит операционную систему iOS, чтобы пользователи могли видеть, что их батарея находится в плохом состоянии и влияет на производительность телефона.

“Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас”, – говорится в сообщении. “Мы приносим свои извинения”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017