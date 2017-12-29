Apple извиняется за замедление старых iPhone

Компания Apple Inc, опасаясь судебных процессов и возмущения потребителей из-за замедления работы старых iPhone, снижает цены на замену аккумуляторов и внесет изменения в программное обеспечение, которое показывает состояние батареи.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет Reuters.

В публикации Apple извинилась за свой подход к решению проблемы с батареей и заявила, что внесет ряд изменений, чтобы показать клиентам свою лояльность и вернуть доверие всех, кто мог усомниться в ее намерениях.

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Компания заявила, что снизит цену замены батарей с 79 до 29 долларов на iPhone 6 или более поздних моделях, начиная со следующего месяца. Компания также обновит операционную систему iOS, чтобы пользователи могли видеть, что их батарея находится в плохом состоянии и влияет на производительность телефона.

“Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас”, – говорится в сообщении. “Мы приносим свои извинения”.