Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть утром последнего торгового дня 2017 года растут после выхода данных минэнерго США о недельном снижении объема запасов “черного золота” в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.19 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,60%, до 66,56 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,67%, до 60,24 доллара за баррель.
В четверг вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, до 431,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее значительного снижения запасов – на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.
При этом, по данным ведомства, запасы бензина в США выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,3% – до 228,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,3 миллиона баррелей.
Кроме того, участники торгов продолжают следить за ситуацией с нефтепроводом в Ливии, который пострадал от взрыва во вторник. Инженерные службы ливийской нефтяной компании Al-Waha продолжают работы по восстановлению нефтепровода, на которое, как предполагалось изначально, потребуется несколько дней.
В то же время, как считают аналитики JBC Energy, мнение которых приводит агентство Рейтер, перебои в работе ливийского трубопровода “не оказывают сильного влияния на экспорт”.
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