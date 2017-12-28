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НБУ лишил лицензии еще один банк

НБУ лишил лицензии еще один банк

Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у Кредит Оптима Банка.

Данное решение было принято регулятором 28 декабря.

“Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица”, – заявили в НБУ.

Кредит Оптима Банк – четвертый банк, который принял такое решение. Нацбанк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банка “Финансовый партнер”, Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка.

Напомним, в ноябре Кредит Оптима Банк принял решение отказаться от банковской лицензии. Причина ухода с рынка – проблемы с капиталом.

По материалам Финансовый клуб
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