НБУ лишил лицензии еще один банк

Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у Кредит Оптима Банка.

Данное решение было принято регулятором 28 декабря.

“Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица”, – заявили в НБУ.

Кредит Оптима Банк – четвертый банк, который принял такое решение. Нацбанк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банка “Финансовый партнер”, Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка.

Напомним, в ноябре Кредит Оптима Банк принял решение отказаться от банковской лицензии. Причина ухода с рынка – проблемы с капиталом.