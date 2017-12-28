Межбанк: доллар поднял спрос импортеров при нехватке предложения СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 0,39 коп., на торгах четверга упал на 11,87 коп., оказавшись на уровне 28,0672 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.12, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,98/28,00, а спустя 25 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,00/28,04 UAH/USD, где пребывала до 11.06, возобновив с указанного часа рост до 28,02/28,07 UAH/USD.
Незадолго до полудня, на 11.55, доллар на межбанке вырос до 28,05/28,08, а спустя 15 минут «отметился» на цифре 28,08/28,11 UAH/USD, куда его загнал агрессивный спрос со стороны лопающихся от гривневой ликвидности «казенных» банков.
В это время масла в огонь подлил появившийся на рынке регулятор, продавая СКВ «придворным» банкам по запросу наилучшего курса по завышенной цене 28,13 UAH/USD, стимулируя рост.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.10 Киева на фоне действующих на это время цен: 28,12/28,16 UAH/USD, которые оставались действующими до 13.25. С этого часа появившиеся единичные офера СКВ начали коррекцию доллара, понизив его до 28,06/28,09 UAH/USD. С 15.15 на опустевшем рынке спекулянты выкупили эти низы, приподняв курс «американца» до 28,07/28,11 UAH/USD, где «американец» оставался до самого завершения последней в 2017 году сессии.
На цифре 28,07/28,11 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четвергу.
Большинство сделок на межбанке 28 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0672 UAH/USD.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 декабря заметно понизились, имея для этого следующие основания.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,0500 / 28,0900
евро – 33,4863 / 33,5282
российский рубль – 0,4279 / 0,4876
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