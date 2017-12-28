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День финансов: подорожание электричества, оформление автономеров через интернет и доступ к PayPal через "Укрпошту"

День финансов: подорожание электричества, оформление автономеров через интернет и доступ к PayPal через "Укрпошту"

Четверг, 28 декабря, стал днем открытий.

Главная новость для автолюбителей – возможность оформить индивидуальные автономера в онлайн-режиме. Нововведение запланировано на следующий год. Согласно информации МВД, будут действовать специальные диджитал-кабинеты владельцев авто, которые помимо регистрации автономеров смогут получить ряд различных административных услуг.

Оказалось, что BMW, Toyota и Mercedes-Benz остались работать в оккупированном Крыму в обход санкций. В связи с этим в правительстве Украины решили обратиться в соответствующие органы для принятия соответствующих мер с целью защитить суверенитет нашего государства.

Луценко “открыл” за время своей службы корень коррупции. По его словам, она зиждется на трех китах: госпредприятиях, таможне и недрах земли. Для эффективной борьбы с этим явлением Юрий Луценко посоветовал перенять опыт Польши.

Неприятным открытием для украинцев сегодня стало повышение тарифов на электричество. Соответствующие изменения вступят в силу со следующего года. Повышение будет происходить в два этапа. Согласно данным НКРЭКУ, планируется повысить оптово-рыночную цену электроэнергии с 1 января на 9,5%, с 1 апреля – еще на 6,1%.

Гройсман установил, почему Украина стала больше импортировать товаров из-за границы. По словам премьер-министра, это связано с блокадой временно-оккупированных регионов Донбасса. Политик отметил, что это создает дополнительный спрос на иностранную валюту, что в итоге негативно сказывается на торговом балансе страны.

Еще одним открытием стало заявление министра инфраструктуры. Владимир Омелян хочет, чтобы “Укрпошта” работала с PayPal. “Теперь перед “Укрпоштой” задача – получить лицензию и завести современные платежные системы, например, PayPal. Таким образом, финансовые услуги, в том числе современные, станут доступными для большего количества людей”, – заявил глава МИУ.

По материалам Finance.UA
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