Эксперт сообщил, как может измениться стоимость топлива в Украине

В случае стабильного курса гривны цены на бензин в Украине снизятся благодаря решению президента США Дональда Трампа снизить налогооблажение на добычу нефти. Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

По его словам, спрогнозировать цену на бензин очень трудно, ведь существуют факторы, на которые Украина не имеет влияния. Сиренко отметил, что в ценообразовании сырья, а именно нефти, существует много спекуляций.

«Ни один трейдер в Украине не влияет на эти котировки, в том числе и правительство нашего государства, ведь количество добычи нефти в Украине по сравнению с мировыми показателями очень мало», — пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что цена может как вырасти, так и резко упасть, причем для снижения создались удачные условия.

«Президент США Дональд Трамп снизил налогообложения на добычу нефти, а это соответственно повлияет на цену и в Украине. В то же время такое развитие событий станет возможным в случае стабильного курса гривны», — добавил Александр Сиренко.