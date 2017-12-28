Британских шпионов переманивают на работу ИТ-компании

Специалистов по кибербезопасности переманивают технологические гиганты. Apple, Google и Facebook платят потенциальным спецам электронного шпионажа в 4-5 раз больше, чем может предложить британская разведка.
Центр правительственной связи GCHQ (спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственных каналов связи) заявил, что испытывает проблемы с вербовкой новых сотрудников. Едва ли не все специалисты высокой квалификации, которые требуются для работы в спецслужбах, предпочитают отправлять резюме в Apple, Google или Facebook. Технические гиганты платят специалистам по кибербезопасности в 4-5 раз больше, чем способен предложить GCHQ.
В докладе спецслужбы говорится, что угроза хакерских атак возрастает с каждым годом. Только в 2017 году киберпреступники пытались взломать почтовые ящики депутатов британского парламента, а Национальная служба здравоохранения подверглась атаке вируса WannaCry. Специалистов по борьбе с хакерскими атаками правительству требуется все больше.
В 2013 году GCHQ предпринимала попытки привлечь специалистов по кибербезопасности гибкой системой поощрений. Однако, это не возымело должного эффекта: карьерному росту они предпочитают несравнимо более высокий заработок. В наборе 2015 года был дефицит сотрудников в размере 22%. В 2016 году на службу поступил 51 новый шпион, но GCHQ обещает, что к 2018 году их будет уже 110. В ближайшие годы количество сотрудников спецслужбы должно увеличиться на 14%, достигнув 6639 человек к ма
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