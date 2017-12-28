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ProZorro планирует в 2018 году продать банковских активов минимум на 10 миллиардов

ProZorro планирует в 2018 году продать банковских активов минимум на 10 миллиардов

На площадке ProZorro планируется в следующем году продать, как минимум, на 10 млрд грн банковских активов и полностью распродать активы по меньшей мере 10 банков-банкротов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития в Тwitter.

«У ProZorro Продажи амбициозные планы на 2018 год. Собираются продать как минимум на 10 млрд грн банковских активов, полностью распродать активы по меньшей мере 10 банков-банкротов», – говорится в сообщении.

Планируется также присоединить все регионы Украины и крупные государственные предприятия.

По материалам УКРИНФОРМ
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