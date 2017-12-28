Нацкомиссия по тарифам одобрила удорожание атомной электроэнергии

Тариф для Энергоатома – государственного оператора всех атомных электростанций (АЭС) Украины – на производство электроэнергии увеличен на 15,9%, до 54,03 коп./кВт-час.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ходе заседания 28 декабря, передают Українські новини.

Новый тариф будет действовать с 1 января 2018 года.

Кроме того, также увеличен тариф на производство тепловой энергии АЭС на 12%, или на 9,34 грн/Гкал до 86 грн/Гкал (без НДС).

В этот тариф после публичных обсуждений были включены взносы Энергоатома в Всемирную ассоциацию операторов АЭС, а также оплата двух партий свежего ядерного топлива.

В свою очередь Энергоатом считает, что его тарифы должны быть в 1,5 раза больше.

Отметим, на этом же заседании комиссия одобрила увеличение среднего тарифа для ГЭС на 2,1% до 28,14 коп./кВт-час и ГАЭС на 63,3% до 288,85 коп./кВт-час.

Кроме того, увеличен тариф на отпуск электроэнергии для ТЭЦ Киевэнерго на 5,7% до 178,32 коп./кВт-ч.

Также почти на треть снижен средний тариф на передачу электроэнергии магистральными сетями для Укрэнерго – на 29,4% до 4,894 коп./кВт-час.