Нацкомиссия по тарифам одобрила удорожание атомной электроэнергии

Тариф для Энергоатома – государственного оператора всех атомных электростанций (АЭС) Украины – на производство электроэнергии увеличен на 15,9%, до 54,03 коп./кВт-час.
Соответствующее решение приняла Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ходе заседания 28 декабря, передают Українські новини.
Новый тариф будет действовать с 1 января 2018 года.
Кроме того, также увеличен тариф на производство тепловой энергии АЭС на 12%, или на 9,34 грн/Гкал до 86 грн/Гкал (без НДС).
В этот тариф после публичных обсуждений были включены взносы Энергоатома в Всемирную ассоциацию операторов АЭС, а также оплата двух партий свежего ядерного топлива.
В свою очередь Энергоатом считает, что его тарифы должны быть в 1,5 раза больше.
Отметим, на этом же заседании комиссия одобрила увеличение среднего тарифа для ГЭС на 2,1% до 28,14 коп./кВт-час и ГАЭС на 63,3% до 288,85 коп./кВт-час.
Кроме того, увеличен тариф на отпуск электроэнергии для ТЭЦ Киевэнерго на 5,7% до 178,32 коп./кВт-ч.
Также почти на треть снижен средний тариф на передачу электроэнергии магистральными сетями для Укрэнерго – на 29,4% до 4,894 коп./кВт-час.
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