Налоговики рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине (инфографика)

25% самых дорогих автомобилей в Украине, принадлежащих частным лицам и подпадающих под налогообложение транспортным налогом, зарегистрированы в Киеве.

Об этом свидетельствуют поступления в январе-ноябре 2017 года в местные бюджеты транспортного налога с физлиц, передает пресс-служба Государственной фискальной службы.

За 11 месяцев 2017 года в местные бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога с физических лиц.

Больше всего налога уплатили физические лица в Киеве – почти 34,9 млн грн, Харьковской области – более 21,6 млн грн и Днепропетровской области – почти 13,5 млн грн.

Чаще всего физические лица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover и Range Rover.

Владельцами легковых автомобилей – объектов налогообложения в 2017 году был 7131 гражданин. В их собственности находились 7494 объекта налогообложения.

Юридические лица с начала года уплатили в местные бюджеты более 104,8 млн грн транспортного налога.

Наибольшие суммы поступили от плательщиков, состоящих на учете в Киеве – почти 18,2 млн грн, Офисе крупных плательщиков налогов – почти 17,5 млн грн и Днепропетровской области – свыше 7,7 млн грн.