Омелян хочет, чтобы "Укрпошта" работала с PayPal

Благодаря этому финансовые услуги станут доступны для большего количества людей с новыми возможностями по расширению финансовых услуг, предоставленными Национальным банком, в частности, работа с международными платежными системами.

“Теперь перед “Укрпоштой” задача – получить лицензию и завести современные платежные системы, например, PayPal. Таким образом, финансовые услуги, в том числе современные, станут доступными для большего количества людей”, – написал министр в Facebook в ответ на решение НБУ разрешить операторам почтовой связи участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах.

В свою очередь, и. о. гендиректора “Укрпошты” Игорь Смелянский в Facebook министра отметил, что данное решение Нацбанка – первый шаг к глобальному решению вопросов развития финуслуг компании и пример того, как можно работать с финансовым регулятором, даже имея кардинально разные точки зрения по ряду других моментов.

Как сообщалось, НБУ разрешил национальным операторам почтовой связи (таким статусом сегодня обладает только государственная “Укрпошта”) предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.