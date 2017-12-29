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В правительстве рассказали, насколько выросла средняя и реальная зарплата в Украине

В правительстве рассказали, насколько выросла средняя и реальная зарплата в Украине

Средняя заработная плата в украине за январь-октябрь выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой годовой пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

“Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила 6900 грн в месяц”, – заявил Рева.

Он также отметил, что реальная заработная плата в Украине за соответствующий период выросла на 18%.

Кроме того, министр напомнил, что с 1 января 2017 года была повышена минимальная заработная плата до 3200 гривен в месяц.

“Так, 3,5 миллиона работников бюджетной сферы получили повышение заработной платы”, – отметил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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