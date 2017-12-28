По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (70,319 млн и 27,288 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Куплю” больше, чем “Продам” (53 и 39). Максимальный курс продажи доллара 27,98 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,95 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму более 97,607 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,9100 – 70 000
27,9000 – 1 800
27,9000 – 55 000
27,9000 – 500
27,9000 – 1 000
27,8800 – 40 000
27,8800 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9600 – 15 000
27,8500 – 20 005
27,8500 – 2 500
27,8500 – 400
27,8800 – 4 000
27,9000 – 2 500
27,9000 – 1 200
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8525
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.8361
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4383 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1906 21
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1602 15
Омелян хочет, чтобы "Укрпошта" работала с PayPalВчера, 17:30 - 629 13
Стоимость нефти растетВчера, 09:45 - 897 9
Курс биткоина резко рухнул за суткиВчера, 10:45 - 37797 7
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4383 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1906 21
Криптобиржи остановили регистрацию из-за наплыва пользователейВчера, 12:45 - 1653
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1602 15
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 3723 8
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3574
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4395 26
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2892 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7057 2
Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок