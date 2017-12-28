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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (70,319 млн и 27,288 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Куплю” больше, чем “Продам” (53 и 39). Максимальный курс продажи доллара 27,98 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,95 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму более 97,607 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,9100 – 70 000
27,9000 – 1 800
27,9000 – 55 000
27,9000 – 500
27,9000 – 1 000
27,8800 – 40 000
27,8800 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9600 – 15 000
27,8500 – 20 005
27,8500 – 2 500
27,8500 – 400
27,8800 – 4 000
27,9000 – 2 500
27,9000 – 1 200

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8525
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.8361

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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