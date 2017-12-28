Криптобиржи остановили регистрацию из-за наплыва пользователей

Некоторые крупные криптобиржи закрыли регистрацию из-за наплыва новых пользователей, пишет Business Insider. Площадки просто не выдержали вал запросов на сделки с криптовалютами и решили временно прекратить принимать новых клиентов.
Весь год число пользователей криптобирж росло вслед за ростом курса биткойна и других криптовалют. Биржи с гордостью отчитывались об увеличивающейся аудитории, росте числа транзакций, пока поток желающих заработать на буме криптовалют не вырос до такой степени, что чуть не затопил биржи. К концу года было уже трудно найти биржу, которая работала бы без сбоев. Популярность криптовалют набрала такие обороты, что биржи просто не справлялись с потоком пользовательских транзакций. Основанные на блокчейне торговые системы «тормозили», переставали торговать определенной криптовалютой и очевидно не справлялись. Так, Coinbase из-за растущей криптомании полностью переставала торговать эфиром и лайткойнами.
Сейчас по крайней мере три крупных биржи временно остановили регистрацию — Bittrex, Bitfinex, и CEX.io. У всех идентичные проблемы: изначально мощности не были рассчитаны на такое количество людей и на такую нагрузку. Доходило до того, что в моменты пиковой популярности биткойна работа вставала полностью. Все три биржи выпустили похожие заявления о том, что из-за чрезвычайного спроса они вынуждены закрыть регистрацию. «За последние несколько недель мы получили огромное количество новых учетных записей, — говорится в сообщении на бирже Bittrex. — К сожалению, мы должны провести несколько обновлений наших систем поддержки и бэкэнда для обработки увеличившихся трафика и нагрузки».
Bitfinex заявила, что вернет регистрацию к 15 января. В CEX.io сказали, что «огромное количество новых пользователей, открывающих счета на бирже, мешают компании нормально вести основную деятельность, обрабатывать запросы уже существующих клиентов». На американской бирже Kraken регистрация пока открыта, но новые пользователи не могут верифицировать свои аккаунты. Из-за отсутствия верификации они не могут покупать и продавать криптовалюту.
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