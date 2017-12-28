И снова здравствуйте. У Samsung Galaxy Note 8 есть проблемы с аккумуляторами - СМИ

Некоторые Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus не включаются после того, как батарея разрядится до нуля.

Samsung знает об этой проблеме и, видимо, заменяет проблемные устройства на индивидуальной основе, пишет Android Authority.

Прошло чуть больше года с того момента, когда компания Samsung отозвала модель Galaxy Note 7 после серии проблем с батареями у этого гаджета. И вот теперь владельцы следующего поколения Galaxy Note тоже жалуются на сложности с аккумуляторами.

Проблема заключается в том, что при полной разрядке некоторые Galaxy Note 8 не включаются или отказываются заряжаться. Подобные отзывы появились на форумах владельцев Samsung. Они сообщают, что не могут реанимировать свой гаджет даже в безопасном режиме. Также не помогает смена кабеля и самого зарядного устройства.

Компания уже знает о проблеме, но официально пока никак ее не прокомментировала. При обращении пользователей в сервис-центры такие аппараты заменяются.

Как отмечает Android Authority, трудно сказать, насколько распространена проблема на данном этапе. Но, по мнению журналистов, в Samsung должны точно определить источник и устранить неисправность, чтобы опровергнуть слухи о еще одной партии бракованных батарей.