Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1015 0

И снова здравствуйте. У Samsung Galaxy Note 8 есть проблемы с аккумуляторами - СМИ

И снова здравствуйте. У Samsung Galaxy Note 8 есть проблемы с аккумуляторами - СМИ

Некоторые Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus не включаются после того, как батарея разрядится до нуля.

Samsung знает об этой проблеме и, видимо, заменяет проблемные устройства на индивидуальной основе, пишет Android Authority.

Прошло чуть больше года с того момента, когда компания Samsung отозвала модель Galaxy Note 7 после серии проблем с батареями у этого гаджета. И вот теперь владельцы следующего поколения Galaxy Note тоже жалуются на сложности с аккумуляторами.

Проблема заключается в том, что при полной разрядке некоторые Galaxy Note 8 не включаются или отказываются заряжаться. Подобные отзывы появились на форумах владельцев Samsung. Они сообщают, что не могут реанимировать свой гаджет даже в безопасном режиме. Также не помогает смена кабеля и самого зарядного устройства.

Компания уже знает о проблеме, но официально пока никак ее не прокомментировала. При обращении пользователей в сервис-центры такие аппараты заменяются.

Как отмечает Android Authority, трудно сказать, насколько распространена проблема на данном этапе. Но, по мнению журналистов, в Samsung должны точно определить источник и устранить неисправность, чтобы опровергнуть слухи о еще одной партии бракованных батарей.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017