В Госстате сообщили, где больше всего в Украине задерживают зарплату

Суммарная задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года выросла на 5,1%, с начала года – на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
Как отмечается, в ноябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 9,3% и к 1 декабря года составила 1,457 млрд грн.
В ноябре задолженность по зарплате сократилась в Винницкой (на 10,4%), Тернопольской (на 10,0%), Черниговской (на 4,6%), Львовской (на 2,3%), Запорожской (на 1,2%), Харьковской (на 0,7%) областях и в Киеве (на 1,9%).
При этом рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Черновицкой (в 2,2 раза), Закарпатской (в 1,7 раза), Ивано-Франковской (на 31,6%), Черкасской (на 18,2%), Хмельницкой (на 14,6%), Кировоградской (на 10,5%), Херсонской (на 8,3%), Полтавской (на 6,1%), Днепропетровской (на 4,8%), Волынской (на 4,3%), Киевской (на 3,5%), Ривненской (на 2,5%), Николаевской (на 2,4%) областях.
К началу декабря более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (31,2%) и Луганской (16,5%) областях.
Читайте также: Минобразования: Учителям в Украине повысят зарплаты
В ноябре-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере образования – на 50,3% (до 12,84 млн грн), временного размещения и организации питания – на 38,7% (до 4,163 млн грн), здравоохранения – на 21,1% (до 43,876 млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 15,1% (до 3,278 млн грн), деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 14,3% (до 9,663 млн грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4377 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1906 21
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1601 15
Омелян хочет, чтобы "Укрпошта" работала с PayPalВчера, 17:30 - 628 13
Стоимость нефти растетВчера, 09:45 - 895 9
Курс биткоина резко рухнул за суткиВчера, 10:45 - 37776 7
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 4377 36
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИВчера, 11:00 - 1906 21
Криптобиржи остановили регистрацию из-за наплыва пользователейВчера, 12:45 - 1652
Гройсман назвал причину роста импорта в этом годуВчера, 08:45 - 1601 15
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 3723 8
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3574
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4395 26
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2892 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7057 2
Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок