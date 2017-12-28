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Правительство направило более 290 миллионов таможенных платежей на развитие органов ГФС

Правительство направило более 290 миллионов таможенных платежей на развитие органов ГФС

Кабмин принял решение направить 290,4 млн гривен, или 9,99% перевыполнения таможенных платежей за ноябрь 2017 года на функционирование контролирующих органов в сфере фискальной политики.
Текст соответствующего распоряжения обнародован на Правительственном портале.

“Увеличить расходы Министерству финансов (для Государственной фискальной службы) по специальному фонду государственного бюджета по программе 3507010 “Руководство и управление в сфере фискальной политики” на 290 389,7 тыс. гривен, что составляет 9,99 процента перевыполнения в ноябре 2017 года общего объема таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (продукции), определенного помесячной росписью доходов общего фонда государственного бюджета”, – говорится в документе.

Отмечается, что это позволит реализовать инфраструктурные проекты по строительству, реконструкции, техническому и информационному обеспечению контролирующих органов, повысить оплату труда.

ГФС будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием этих средств.

Распоряжение направлено на реализацию требований Закона Украины от 21 декабря 2016 № 1801 “О Государственном бюджете Украины на 2017 год” относительно направления контролирующим органам в значении, приведенном в Налоговом кодексе Украины по отдельному решению Кабинета министров до 10 процентов перевыполнения общего объема таможенных платежей, определенного помесячной росписью доходов общего фонда государственного бюджета.

По материалам УКРИНФОРМ
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