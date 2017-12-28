Правительство направило более 290 миллионов таможенных платежей на развитие органов ГФС

Кабмин принял решение направить 290,4 млн гривен, или 9,99% перевыполнения таможенных платежей за ноябрь 2017 года на функционирование контролирующих органов в сфере фискальной политики.
Текст соответствующего распоряжения обнародован на Правительственном портале.
“Увеличить расходы Министерству финансов (для Государственной фискальной службы) по специальному фонду государственного бюджета по программе 3507010 “Руководство и управление в сфере фискальной политики” на 290 389,7 тыс. гривен, что составляет 9,99 процента перевыполнения в ноябре 2017 года общего объема таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (продукции), определенного помесячной росписью доходов общего фонда государственного бюджета”, – говорится в документе.
Отмечается, что это позволит реализовать инфраструктурные проекты по строительству, реконструкции, техническому и информационному обеспечению контролирующих органов, повысить оплату труда.
ГФС будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием этих средств.
Распоряжение направлено на реализацию требований Закона Украины от 21 декабря 2016 № 1801 “О Государственном бюджете Украины на 2017 год” относительно направления контролирующим органам в значении, приведенном в Налоговом кодексе Украины по отдельному решению Кабинета министров до 10 процентов перевыполнения общего объема таможенных платежей, определенного помесячной росписью доходов общего фонда государственного бюджета.
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