Межбанк: доллар в дебюте торгов вырос на нехватке предложения СКВ

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о пролонгации стартовавшего накануне оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 53 704,5 млн. грн. к отметке 50 715,0 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.13 повысился, составив 27,98/28,00 UAH/USD.

К 10.34 котировки доллара выросли до 28,00/28,04 UAH/USD, сопровождаясь «сиротской» ликвидностью.

По состоянию на 11.00 безналичный «американец» остановил свое «восхождение», задержавшись на отметке 28,00/28,04 UAH/USD.

Около 11.06 доллар возобновил свой путь наверх, оказавшись в указанное время на «широкой» отметке 27,02/28,07 UAH/USD. Обороты «средние».

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,9700 / 27,9900

евро – 33,2863/ 33,3220

российский рубль – 0,4836 / 0,4849

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке