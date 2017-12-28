Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 92 0

Праздники приостановили выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков

Праздники приостановили выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков

В связи с праздничным графиком работы банковской системы выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены с 14:00 28 декабря 2017 года до 9:00 3 января 2018 года.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“В связи с определением Национальным банком Украины порядка работы банков в праздничные и выходные дни, а также с необходимостью проведения Фондом гарантирования вкладов физических лиц технологических работ, связанных с завершением текущего финансового года и началом нового отчетного года, Фондом гарантирования вкладов будут приостановлены выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 г. до 09:00 3 января 2018 г.”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости, граждане могут воспользоваться телефонами «горячей линии по вопросам гарантирования вкладов физических лиц»: 0 800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), 044-333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017