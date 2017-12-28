Праздники приостановили выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков

В связи с праздничным графиком работы банковской системы выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены с 14:00 28 декабря 2017 года до 9:00 3 января 2018 года.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“В связи с определением Национальным банком Украины порядка работы банков в праздничные и выходные дни, а также с необходимостью проведения Фондом гарантирования вкладов физических лиц технологических работ, связанных с завершением текущего финансового года и началом нового отчетного года, Фондом гарантирования вкладов будут приостановлены выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 г. до 09:00 3 января 2018 г.”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости, граждане могут воспользоваться телефонами «горячей линии по вопросам гарантирования вкладов физических лиц»: 0 800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), 044-333-36-55 (согласно тарифам оператора связи).