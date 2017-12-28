Луценко назвал главные источники коррупции в Украине - СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью выразил уверенность, что топ-коррупцию в Украине, включая партийную коррупцию, можно искоренить, если изменить ситуацию в трех направлениях.
По мнению Луценко, эти направления – это госпредприятия, таможня и недра.
При этом он сравнил Украину и Польшу. В Украине сейчас около 3,5 тысяч государственных предприятий. В Польше в 1991 году, когда она начинала реформу, их было 4,5 тысячи. Теперь у нее только 45 государственных предприятий. С приватизации Польша получила примерно 400 миллиардов долларов. В Украине из 3,5 тысяч государственных предприятий есть 1800, которые вообще не работают. Приблизительно 1800 из которых на 80% убыточны.
Итак, они генерируют убытки, ложатся на плечи народа и в то же время их товарами, их операциями подпитываются победители партийных гонок. Что нужно сделать? Да, можно ловить 3,5 тысячи директоров и их связи с партиями. И это нужно делать. Так сделали Польша, Венгрия, Румыния, Восточная Германия, то есть все, кто проводил реформы”, – сказал Луценко.
Второй аспект в существовании топ-коррупции, по мнению генпрокурора, это ситуация на таможне, из которой 20-30% товаров все еще недоплачивают в бюджет.
Третий шаг – это украинские недра. По словам Луценко, украинские недра делятся непрозрачно, функционируют неприбыльно, хотя являются одним из столпов: индустриальный, аграрный и геологический столп развития будущего Украины.
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