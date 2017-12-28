МЭРТ предлагает изменить закон об экспортно-кредитном агентстве

Украине нужно как можно скорее внести изменения в закон об экспортно-кредитном агентстве, необходимом для развития украинского экспорта.
Об этом в интервью “Европейской правде” сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.
“Для того чтобы говорить о помощи или участии международных финансовых учреждений, нам нужно в первую очередь предусмотреть прозрачные правила функционирования данного агентства и прозрачные корпоративные правила. Это должны быть прозрачные процедуры принятия решений, формирования рисков, в соответствии с международными правилами”, – сказала она.
Однако, по словам Микольской, в процессе подготовки документов о создании экспортно-кредитного агентства был выявлен ряд пробелов в профильном законе, которые требуют дополнительного урегулирования или внесения изменений.
“Поэтому мы разработали проект изменений в Закон об ЭКА и в ближайшее время встретимся с представителями коллектива авторов закона, чтобы обсудить эти вопросы и договориться о совместных шагах. Нам очень важно, чтобы эти изменения были приняты как можно скорее, чтобы запустить эффективную работу ЭКА”, – сказала торговый представитель Украины.
Микольская также сообщила, что оптимальным начальным форматом будет предоставление страховых услуг уже в 2018 году.
“Предварительно мы говорили о трех годах работы агентства в формате страхования, перестрахования и страхового обеспечения, но здесь мы говорим о том, что могут быть дополнительные услуги. То есть вместо резкого перехода будет постепенное появление дополнительных услуг в портфеле экспортно-страхового агентства”, – заявила она.
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