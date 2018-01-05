В Кабмине сообщили, как изменился объем экспорта в 2017 году

Украинский экспорт в 2017 году увеличился на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«В 2017 году общий экспорт вырос почти на 20%, за девять месяцев это было 35 миллиардов долларов, которые поступили в Украину за продукцию, созданную украинскими руками», – сказал он.

Гройсман также подчеркнул, что почти 40% украинского экспорта – это доля Европейского Союза. По его словам, правительство на заседании намерено утвердить экспортную стратегию Украины, а в 2018 году планируется запустить работу Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

«Я думаю, до конца января мы выйдем на согласованное решение в вопросе поддержки украинского экспорта», – сказал он.