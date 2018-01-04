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Эксперт рассказал, как долгие выходные влияют на экономику

Эксперт рассказал, как долгие выходные влияют на экономику

Каждый рабочий день несет для страны около 0,4% прироста внутреннего валового продукта.

“Работа с первых дней года даст Украине дополнительно не менее 1% роста ВВП”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт отметил, что в Украине фактически существуют большие январские и майские праздники.

“Такие обычаи подходят состоятельным странам, которые имеют мощную экономику. Для тех, кто падает или только поднимается, подобные привычки вредны как для экономики, так и для собственного кошелька”, – прокомментировал Дорошенко.

Он добавил, что в стране, где ВВП упал в 2 раза и растет темпами по 2% ежегодно, каждый процент важен.

“Иначе мы еще 20 лет будем достигать уровня 2013 года. Кто-то скажет, что лучше поднимать экономику за счет эффективности труда. Но для этого необходимы деньги, которые будут инвестироваться в производство. А с деньгами как на внутреннем рынке, так и с иностранными инвестициями имеем большую проблему. Поэтому когда дело касается развития страны и повышения уровня жизни, отдыхом необходимо жертвовать”, – подытожил Алексей Дорошенко.

По материалам Газета по-Украински
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