Дешевые дороги в Украине: как можно использовать золошлаки от ТЭС

Украинские ТЭС – крупнейшие производители золошлаков – сами пытаются пристроить отходы своих станций. Миллионы тонн того, что остается от сгоревшего угля, предлагают использовать в строительстве дорог.

Чиновники же на словах эту инициативу поддержали, но как будут помогать реализации – пока неизвестно, сообщает “Сегодня”.

Из золошлаков в Украине хотят строить настоящие автодороги. Уже в 2018 году подобные отходы будут использовать в пилотном проекте – в строительстве километровой дороги неподалеку от поселка Добротвор во Львовской области.

“Думаю, должен быть хороший эффект – дорога с асфальтовым твердым покрытием должна долго прослужить, надеемся по крайней мере на это. Если это будет нормальная себестоимость строительства, будем дальше его (золошлаки – Ред.) использовать для строительства наших дорог”, – рассказал глава Стародобротворского сельсовета Олег Прокопейко.

Для Украины это – новинка, но вот для европейских стран – нечто обыденное. Благодаря дорогам из золошлаков утилизируют отходы и решают проблемы защиты окружающей среды.

“Во всем мире используются отходы теплоэнергетики для дорожного строительства . До 95% используется золошлаков теплоэнергетики, не образуя золоотвалов. Таким образом, мы тоже можем добиться такого результата”, – объяснила менеджер департамента по экологической безопасности ДТЭК Энерго Татьяна Завгородняя.

В экологичных дорогах будущего эти золошлаки заменят песок, щебень и бетон, что позволит снизить себестоимость автопутей на треть. Благодаря этому и дорог можно строить больше.

“Если правильно подходить к подбору состава, то это очень неплохой материал. Он может заменить и щебень, и укрепляющие материалы. То есть конструкцию дорожного покрытия тоже можно на 60-70% обеспечить таким материалом, как золошлаковые отвалы”, – рассказал первый замдиректора Государственного дорожного научно-исследовательского института Валерий Ворожемский.