На Олимпийских играх-2020 испытают систему распознавания лиц

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2020 году станут одной из самых крупных площадок для испытания технологии распознавания лиц. Биометрию применят для идентификации спортсменов, журналистов и официальных лиц. Организаторы надеются, что технология ускорит процесс досмотра и сократит очереди.
Олимпийский комитет будет проводить процедуру распознавания лиц на всех площадках Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, сообщили источники издания Japan Times. Все спортсмены, журналисты и официальные представители получат ID-карты с фотографиями, которые будут внесены в базу данных. У входа на площадки программа будет сверять лицо человека с загруженной в базу фотографией.
Благодаря этому участники не смогут передать свой идентификатор посторонним лицам. Также никто не сможет использовать украденную или найденную ID-карту. Организаторы считают, что это позволит снизить риск террористических актов на Олимпийских играх-2020, а также сократит время ожидания в очередях.
Зрителям проходить биометрическую идентификацию не придется. Их, как обычно, попросят предъявить билет и пройти досмотр личных вещей. Всего комитет рассчитывает выдать ID-карты 300 000-400 000 участников. Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать одной из самых крупных площадок по тестированию технологии распознавания лиц.
Разрабатывать систему будет японская компания NEC. Ее технологии считаются одними из самых точных на рынке. По данным компании, системы NEC распознают человека даже после пластической операции, а также различают однояйцевых близнецов. В 2014 году программа NeoFace от NEC помогла полиции Чикаго отследить преступника. Ее технологии также используются в сети фаст-фуд ресторанов CaliBurger.
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