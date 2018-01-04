Украина избавится от необходимости использовать антрацит в 2019, - Насалик

Украина избавится от необходимости использовать уголь антрацитовой группы для нужд энергетики в 2018 году.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

“За год нам удалось снизить потребление угля антрацитовой группы в два раза, и это благодаря, в том числе, “Укргидроэнерго”. В планах на 2018 год – уменьшение использования антрацитовой группы до 3 млн тонн, а в 2019 году у нас не будет потребности в антрацитовом угле, то есть, полностью задача, которая была поставлена по диверсификации, будет выполнена”, – заявил Насалик.