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Запас хода электромобилей вырос на 56% за 6 лет

Запас хода электромобилей вырос на 56% за 6 лет

По данным Министерства энергетики США, в 2011 году заряда батарей электрокаров в среднем хватало на 117 км, а в 2017 году эта цифра увеличилась до 183 км, пишет Electrek.

Главная причина, по которой люди массово не пересаживаются на электрокары — слишком маленький заряд батареи. Несмотря на то, что его с избытком хватает на стандартный дневной маршрут любого горожанина, автовладельцы по-прежнему относятся к электрическим автомобилям с недоверием. Именно существенное увеличение запаса хода электромобилей, скорее всего, станет поворотной точкой в процессе их интеграции в повседневную жизнь. Уже сейчас заметно, как продвинулись в этом вопросе автопроизводители. Если в 2011 году заряда батарей в среднем хватало на 117 км, то в 2017 году эта цифра увеличилась до 183 км.

По данным Министерства энергетики США, в 2011 году было всего три доступных модели электрокаров, и их заряда хватало на 101-151 км. В 2017 году были доступны минимум 15 различных моделей электрических автомобилей, и диапазон их заряда варьируется от 93 км на Electric Drive Coupe до 540 км на Tesla Model S 100D (по крайней мере, так заявляют производители. Владельцы Model S утверждают, что без подзарядки ее хватает на 250-400 км).

Таким образом, средний запас хода электрокаров за 6 лет увеличился на 66 км. Это по-настоящему впечатляющий результат за столь короткий период времени, но Tesla обещает затмить его в ближайшие 2-4 года. А поскольку конкуренция среди производителей электрокаров с каждым годом набирает обороты, скоро заряда электромобиля будет в среднем хватать на 322 км.

По материалам hightech.fm
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