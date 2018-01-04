Дизайнеры из СНГ представили концепт робогрузовика для Audi (фото)

Промышленные дизайнеры из Белоруссии и Украины Артем Смирнов и Владимир Панченко представили концепт электрического автономного грузовика для Audi, пишет Gas2.org.

Проект был выложен на интернет-площадке Behance. В представлении дизайнеров, кабина беспилотного грузовика не должна быть похожа на обычную, так как в ней нет человека. В концепте она чем-то напоминает модный холодильник или смартфон.



Автомобиль имеет довольно низкую посадку с клиренсом, больше напоминающим спортивный автомобиль. Во второй версии концепта этот стиль сохраняется.

Его отличие в том, что грузовик управляется водителями, но сидят они почему-то не в кабине, а на кабине, в специальных отсеках, напоминающих болиды F1. На «пилотах» надеты шлемы, похожие на «шлемофоны» военных летчиков. По всей видимости, это должно помочь водителям справиться с осадками и выхлопом от проезжающих дизельных грузовиков.

По словам самих дизайнеров, Audi их проектом пока не заинтересовалась. Зато им стали поступать запросы от местных автодилеров Audi с просьбой бесплатно предоставить эскизы.

Отметим, что не так давно немецкая компания Audi представила концепт внедорожника на электротяге e-tron Sportback на автовыставке в Шанхае. Автомобиль с запасом хода 450 км составит конкуренцию электрокару Tesla Model X 100D и войдет в линейку экологичных транспортных средств Audi.