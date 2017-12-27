Межбанк: доллар по итогам среды к 27,95 приподняли покупатели СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах среды понизился на 0,39 коп., оказавшись на уровне 27,9485 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,83/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.05, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,90/27,93 UAH/USD, где оставался до 10.55 Киева, возобновив рост и отметившись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.

По словам источника, новая пауза в росте сохраняла цену «американца» на этой отметке до 11.45, когда продажи доллара экспортерами понизили цену последнего до 27,93/27,95 UAH/USD.

С 12.36 новая попытка роста подняла цену «американца» на межбанке до 27,95/27,96, а на обеденный перерыв межбанк ушел около 12.50 на более высоких уровнях – 27,96/27,97 UAH/USD.

После обеда, с 14.00 единичные покупки СКВ на пустеющем рынке приподняли цену доллара до 27,96/27,99 UAH/USD, где «американец» оставался по сути до самого завершения предпоследней в 2017 году сессии, отметил собеседник.

На цифре 27,96/27,99 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9485 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,9600 / 27,9900

евро – 33,2863/ 33,3220

российский рубль – 0,4838 / 0,4849

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1903 / 1,1905

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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