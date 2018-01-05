В МВД отчитались о проделанной за год работе и поделились планами на 2018 год (инфографика)

Сервисные центры МВД Украины отчитались о проделанной работе по состоянию на декабрь 2017 года и огласили планы на 2018 год.

В 2017 году в сервисных центрах МВД Украины провели 1 287 836 регистрационных операций, впервые выдали 352 840 водительских удостоверений, выявили 1124 авто с измененными или поддельными номерами, а также 226 украденных транспортных средств. Всего же эти центры ежегодно посещают порядка 4 000 000 клиентов.

Мобильные сервисные центры МВД предоставили 15075 услуг за 8 месяцев работы. Напомним, что эти специально оборудованные машины выезжают на запросы местных органов власти в отдаленные населенные пункты 20 областей страны и на месте оказывают популярные услуги сервисных центров МВД.

Нововведения в услугах сервисных центров МВД касались минимизации времени получения услуги: теперь оно составляет от 30 минут до трех часов. Кроме этого была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств, начали выдавать международные водительские удостоверения, ввели сервис проверки документов для путешествия за границу на авто. Также теперь в сервисных центрах МВД можно заказать в онлайне справку о несудимости.