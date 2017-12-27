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ЕБРР выделил Косюку 25 миллионов долларов на биогазовый завод

ЕБРР выделил Косюку 25 миллионов долларов на биогазовый завод

ЕБРР предоставил кредит в размере 25 миллионов долларов предприятию “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Деньги пойдут на строительство и ввод завода в эксплуатацию в городе Ладыжин, Винницкой области.

Отмечается, что на заводе будет использоваться куриный помет и другие сельскохозяйственные отходы деятельности МХП по производству курятины и зерновых.

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“Это будет уже вторая биогазовая установка “МХП” и крупнейший биогазовый объект в Украине на сегодняшний день”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию этой биогазовой установки позволит МХП сократить выбросы парниковых газов на 90 тысяч тонн эквивалента CO2 в год.

По материалам Економічна Правда
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