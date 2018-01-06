Самые странные в мире законы о дорожном движении

Американское издание Fox News опубликовало рейтинг самых странных законов о дорожном движении, которые действуют в разных странах мира. Десятка наиболее нелепых требований к водителям, по версии журналистов из США, выглядит следующим образом.

1. Запрещено водить автомобиль с завязанными глазами. Такой закон действует в штате Алабама. Казалось бы, держать глаза открытыми при управлении авто – это вопрос здравого смысла. Но, очевидно, не для жителей Алабамы. Поэтому власти штата решили зафиксировать сие требование на законодательном уровне.

2. Запрещено управлять автомобилем топлес. Закон действует в Таиланде. Очевидно, тайцев медом не корми, а дай поуправлять машиной с голым торсом.

3. Водитель обязан проверить, не прячутся ли дети под автомобилем перед тем, как начать движение. Закон действует в Дании. Таким образом власти страны пытаются обезопасить всех, кто может поместиться под авто.

4. Водителя могут оштрафовать за грязный автомобиль. Закон действует в России. Причем полицейский имеет право сам решать, что значит «грязный автомобиль». Хотя само по себе это понятие относительное.

5. В Маниле запрещено ездить на автомобиле по понедельникам, если его регистрационный номер заканчивается на единицу или двойку. Таким образом власти Филиппин пытаются бороться с пробками.

6. В Денвере, штат Колорадо, запрещено водить черный автомобиль по понедельникам. Здесь даже сами американцы не смогли объяснить логику запрета. Очевидно, закон действует еще с гангстерских времен.

7. Огромный штраф за утечку бензина на автобане предусмотрен в Германии.

8. В Сан-Франциско нельзя вытирать автомобиль старым нижним бельем. Да, в этом американском городе вас могут оштрафовать за это. Правда, этот закон действует только для автомоек. Свой личный автомобиль можно мыть даже бабушкиными панталонами.

9. Каждый автомобиль должен иметь дворники. Такой закон действует в Люксембурге. Дворники должны быть даже у антикварных автомобилей, у которых нет лобового стекла.

10. Фары должны быть включены 24 часа семь дней в неделю, если вы выехали на дорогу. Такой закон действует в странах Скандинавии. И не важно, какое время суток за окном.