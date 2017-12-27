Данилишин сообщил, от чего будет зависеть курс гривны в 2018 году

В Совете Нацбанка считают, что в 2018 году колебания курса будут зависеть от того, как будет развиваться экономика и каким будет баланс между притоком и оттоком валютной выручки на рынок Украины. Об этом в эфире 5 канала сказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
“Ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться экономика нашей страны, насколько будет баланс между выходом и входом валютной выручки на рынок Украины, насколько будут крепки золотовалютные резервы НБУ. Но хочу сказать, что запас прочности в украинской экономике есть”, – сказал Данилишин.
Читайте также: Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривны
Он отметил, что в Украине смогут удержать национальную денежную единицу в тех пределах, которые позволяют эффективно сбалансировать как внутренний рынок, так и валютно-обменные операции, которые осуществляет наша страна.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)Вчера, 09:00 - 3620 98
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноПозавчера, 20:00 - 3312 33
Омелян: в Украине построят международную автодорогу за 4 млрд грнВчера, 16:15 - 1510 19
РФ хочет пустить с молотка участки недр на шельфе оккупированного КрымаВчера, 11:45 - 716 5
Омелян дает "200% гарантию", что в 2018 году Ryanair будет в УкраинеВчера, 13:00 - 565 3
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)Вчера, 09:00 - 3620 98
НБУ отозвал банковские лицензии еще у двух банковВчера, 13:45 - 3313
Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементовВчера, 04:00 - 1779 3
Банкам упростили проведение валютных операцийВчера, 10:00 - 1713
Украинцы могут не платить рекомендуемый платеж от "газсбытов"Вчера, 16:00 - 1624
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Позавчера, 15:55 - 2651 2
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3105
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4074 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2665 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6564 2
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг