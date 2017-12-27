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Данилишин сообщил, от чего будет зависеть курс гривны в 2018 году

Данилишин сообщил, от чего будет зависеть курс гривны в 2018 году

В Совете Нацбанка считают, что в 2018 году колебания курса будут зависеть от того, как будет развиваться экономика и каким будет баланс между притоком и оттоком валютной выручки на рынок Украины. Об этом в эфире 5 канала сказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

“Ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться экономика нашей страны, насколько будет баланс между выходом и входом валютной выручки на рынок Украины, насколько будут крепки золотовалютные резервы НБУ. Но хочу сказать, что запас прочности в украинской экономике есть”, – сказал Данилишин.

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Он отметил, что в Украине смогут удержать национальную денежную единицу в тех пределах, которые позволяют эффективно сбалансировать как внутренний рынок, так и валютно-обменные операции, которые осуществляет наша страна.

По материалам 5 канал
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