В Крыму продадут имущество Коломойского

Крымский парламент, подконтрольный Кремлю, 27 декабря принял постановление о продаже отеля, санатория и заправок, принадлежащих Игорю Коломойскому. Речь идет о санатории “Таврида” (Симферополь), гостинице “Крым”(Ялта), рекреационном комплексе (Гурзуф) и АЗС (Симферопольский район).
Соответствующее сообщение появилось на сайте крымского парламента. В нем говорится, что таким образом правительство Крыма в 2017 году выполнит план неналоговых поступлений в бюджет Республики, включающий расходы на проведение компенсационных выплат, пишет Крым.Реалии.
На данный момент публичные комментарии украинского бизнесмена по поводу предстоящей продажи его недвижимости на полуострове пока отсутствуют.
Напомним, в сентябре 2016 года парламент Республики Крым уже одобрил постановление о «национализации» 111 объектов, часть из которых принадлежала Коломойскому: санаторно-оздоровительные комплексы для детей в Ялте и Евпатории, рынки, более 30-ти АЗС, а также алуштинский пансионат «Лазурный берег».
В связи с этим в Международный арбитражный суд в Гааге был передан иск к России от Игоря Коломойского и ПАО «Укрнафта» о защите их инвестиций в Крыму.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)Вчера, 09:00 - 3621 98
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноПозавчера, 20:00 - 3319 33
Омелян: в Украине построят международную автодорогу за 4 млрд грнВчера, 16:15 - 1513 19
РФ хочет пустить с молотка участки недр на шельфе оккупированного КрымаВчера, 11:45 - 717 5
Омелян дает "200% гарантию", что в 2018 году Ryanair будет в УкраинеВчера, 13:00 - 565 3
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)Вчера, 09:00 - 3621 98
НБУ отозвал банковские лицензии еще у двух банковВчера, 13:45 - 3316
Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементовВчера, 04:00 - 1783 3
Банкам упростили проведение валютных операцийВчера, 10:00 - 1713
Украинцы могут не платить рекомендуемый платеж от "газсбытов"Вчера, 16:00 - 1626
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Позавчера, 15:55 - 2649 2
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3105
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4073 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2665 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6564 2
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг