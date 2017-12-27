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В Крыму продадут имущество Коломойского

В Крыму продадут имущество Коломойского

Крымский парламент, подконтрольный Кремлю, 27 декабря принял постановление о продаже отеля, санатория и заправок, принадлежащих Игорю Коломойскому. Речь идет о санатории “Таврида” (Симферополь), гостинице “Крым”(Ялта), рекреационном комплексе (Гурзуф) и АЗС (Симферопольский район).

Соответствующее сообщение появилось на сайте крымского парламента. В нем говорится, что таким образом правительство Крыма в 2017 году выполнит план неналоговых поступлений в бюджет Республики, включающий расходы на проведение компенсационных выплат, пишет Крым.Реалии.

На данный момент публичные комментарии украинского бизнесмена по поводу предстоящей продажи его недвижимости на полуострове пока отсутствуют.

Напомним, в сентябре 2016 года парламент Республики Крым уже одобрил постановление о «национализации» 111 объектов, часть из которых принадлежала Коломойскому: санаторно-оздоровительные комплексы для детей в Ялте и Евпатории, рынки, более 30-ти АЗС, а также алуштинский пансионат «Лазурный берег».

В связи с этим в Международный арбитражный суд в Гааге был передан иск к России от Игоря Коломойского и ПАО «Укрнафта» о защите их инвестиций в Крыму.

По материалам УБР
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