За 10 лет блокчейну так и не нашли уникального применения - мнение

Генеральный директор финансовой компании True Link Financial Кай Стинхомб считает, что за последнее десятилетие блокчейн применяли только там, где можно спокойно обойтись и без него. По-настоящему уникального применения технологии так и не нашли.

Кругом звучат заявления, что технология, лежащая в основе криптовалют, должна буквально изменить все. Но после десяти лет с момента появления распределенного реестра мир так и не увидел ни одного действительно полезного и работающего механизма использования блокчейна, за исключением криптовалют и нелегальных транзакций, жалуется Стинхомб. Каждый из предложенных вариантов — от систем голосования до платежей — вводит децентрализацию, зашифрованные и анонимные реестры там, где они не нужны. Может, дело в том, что пока не существует ни одного приложения для эффективного использования блокчейна? Или технология в принципе бесполезна?

Даже в том, что касается криптовалют, блокчейн проигрывает традиционным платежным сервисам по скорости. Идея, что люди будут расплачиваться биткойнами, минуя посредников и регуляторов, провалилась. Сегодня практически никто не платит биткойнами, потому что это неэффективная платежная система. Если Visa способна обрабатывать до 60 000 транзакций в секунду, то биткойн-сеть всего семь. И по оценкам, для этих 7 транзакций биткойн использует в 35 раз больше электроэнергии, чем Visa. При этом глобальная платежная система способна отслеживать мошенничество и установить личности покупателя и продавца, а блокчейн — нет, что, мягко говоря, странно в условиях легальной экономики.

Отсутствие регулирования, системы аудита и защитных механизмов, свойственных традиционным финансовым системам, Стинхомб также считает слабостью блокчейна. Он приводит в пример разорившиеся и разорившие своих клиентов биржи Mt. Gox и Bitfinex. Люди были шокированы своей беспомощностью в этой ситуации. Он говорит, что рынок криптовалют никак не может справиться с тем, что традиционный банкинг преодолел уже в Средние века — тотальное недоверие клиентов к финансовой системе.

Главная претензия Кая Стинхомба в том, что не всегда плохо то, что уже используется. И в идентификации личности, и в системе выборов, и в осуществлении инвестиций уже есть эффективные механизмы. Блокчейн же либо дублирует их, либо и вовсе вводит менее надежные и опасные решения. Все те области, в которые пророчат успех блокчейна, справятся и без него, именно поэтому за 10 лет он так нигде и не прижился, кроме нелегальных финансовых инструментов.