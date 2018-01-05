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Шотландия начнет эксперимент с БОД в 2018 году

Шотландия начнет эксперимент с БОД в 2018 году

В 2018 году Шотландия начнет проводить эксперимент по введению базового основного дохода. Желающие принять участие должны подать заявки не позднее марта следующего года, пишет Science Alert.

Эксперимент проводится при поддержке местного правительства, которое выделило на него £250 тыс. Отбор городов для эксперимента завершится в конце марта, но уже сейчас известно, что в получении БОДа будут участвовать жители Глазго, Эдинбурга, Файфе и Северного Эйршира.

В Шотландии некоторые эксперты критиковали правительство за участие в эксперименте, так как оно не обладает полномочиями в отношении введения новых пособий и налогов. Однако политики из разных партий приветствуют введение БОД, так как он может заменить неэффективные пособия по безработице.

По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, власти региона должны быть готовы помочь людям адаптироваться к новой экономике. Шотландия — не первый регион мира, где рассматривают введение БОД. В 2017 году был проведен ряд экспериментов в Кении, Финляндии, Канаде и США (в штате Калифорния). Американские исследования проводит, в основном, глава Y Combinator Сэм Альтман.

Во всех случаях у БОД находятся критики, которые сомневаются, что выплата каких-либо пособий может побудить людей работать.

По материалам hightech.fm
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