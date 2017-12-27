По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (63,422 млн и 43, 431 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 40). Максимальный курс продажи доллара 27, 95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,79-27,80 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 93 активные заявки по доллару на сумму более 106,853 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8500 – 10 000
27,8000 – 26 950
27,7700 – 20 000
27,7700 – 30 001
27,7700 – 30 000
27,7700 – 120 000
27,7700 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7500 – 10 000
27,7500 – 4 600
27,7800 – 6 000
27,7800 – 5 000
27,7900 – 15 000
27,7900 – 5 000
27,7900 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8195 (предыдущий 27.8578 )
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.6894 (предыдущий 27.7933)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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