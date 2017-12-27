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Украинская беспроводная зарядка для смартфона получила 50 000 евро по программе ЕС

Украинская беспроводная зарядка для смартфона получила 50 000 евро по программе ЕС

За этот год сразу несколько украинских проектов получили гранты в размере 50 000 евро в рамках первого этапа программы Horizon 2020. Это — одна из крупнейших программ ЕС, посвященных исследованиям и инновациям, с общим фондом в 80 млрд евро, который предполагается вкладывать в исследования, прорывы и открытия в перспективных отраслях с 2014 по 2020 годы. Украина стала полноценным участником Horizon 2020 в марте 2015 года.

В числе последних проектов, привлекших инвестиции по программе ЕС — стартап Technovator XE, команда которого работает над беспроводной зарядкой. Ранее по этой же программе получали гранты известные украинские проекты SolarGaps и Ecoisme.

По словам сооснователя и бывшего CTO Concepter (стартапа, который создал вспышку iBlazr) Ивана Чубы, полученные деньги будут направлены на исследования рынков ЕС и маркетинг.

В 2017 году команда переработала дизайн базы зарядки — новую версию показали на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. Также команда добавила в устройство поддержку протоколов умного дома Zigbee, LoRa, LoraWan, Z — Wave. Это означает, что зарядку можно будет интегрировать в системы умного дома и заряжать с ее помощью все датчики, у которых есть подходящий модуль питания. На данный момент команда Technovator работает над предложением для b2b-рынка.

По материалам AIN.UA
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